Hace unos escasos meses las redes sociales comenzaron a inundarse de referencias ochentosas a películas de Spielberg, Carpenter y demás referentes del cine con extraterrestres y otras yerbas. Todo el mundo comenzó a hablar de una nueva serie que había aparecido en Netflix y estaba dando tanta tela para cortar que nadie quería quedarse afuera.

Netflix, para quienes no saben de qué se trata, es una página de internet a través de la cual, por una módica suma de dinero (muy módica, teniendo en cuenta la cantidad de contenido y que cada “abonado” puede tener tres usuarios más asociados sin cargo extra) se pueden ver películas y series de modo online (o sea, no para descargar) y en una excelente calidad.

Hace un tiempo ya, Netflix comenzó a producir sus propios contenidos, que se suman a la oferta que tienen desde el portal. Ese es el caso de Stranger Things, la serie a la que más arriba me refería y que se convirtió en furor a horas de estrenada.

Stranger Things, cuya primera temporada de ocho capítulos está ambientada en los años ochenta, trae de nuevo a la pantalla a alguien a quien todos los que nos criamos mirando películas en los ochenta/noventa hemos tenido como referencia: Winona Ryder. Aquí Winona interpreta a la mamá de un pequeño que desaparece del pueblo luego de haber estado jugando con sus amigos a Calabozos y Dragones durante más de diez horas. En el trayecto a su casa, Will (el pequeño hijo de Winona) es testigo de algo extraño que provoca que al otro día no lo encuentren por ningún lado. Básicamente esa es la piedra de toque que da origen a toda la serie.

El pequeño protagonista de la serie es Mike, uno de los amigos de Will (en cuya casa estaban los chicos jugando), que junto a los otros dos amigos se encontrarán con Once, una chica de su edad, bastante particular que parece venida de otro planeta. Once tiene poderes paranormales, telekinesis y demás, que ayudarán a Will y sus amigos a salir de varios entuertos. Y fundamentalmente Once vendrá a aprender con estos niños el valor de la amistad (algo también recurrente en películas de nuestra infancia). La hermana de Will, una adolescente correcta que se enamora del chico popular del curso, y el Jefe de Policía del pueblo, con su historia detrás, serán otros personajes alrededor de los cuales se trazarán las subtramas de la serie.

Lo cierto es que la fiebre que Stranger Things provocó en el público treintañero no es extraña si se tiene en cuenta lo mucho que la serie nos remite a nuestra propia infancia. De hecho, cuando los chicos encuentran a Once (la niña con poderes sobrenaturales) la esconden de los adultos, como ya hacía el protagonista de ET con su nuevo amigo; también la disfrazan de niña, igual que en ET. Hay algo del mundo de los niños vinculado a la fantasía y lo sobrenatural, que se le escapa a los adultos más “socializados” y aburridos (como los papás de Mike). Algo que sí pueden llegar a comprender adultos más sensibles como la mamá de Will o el “Jefe”, o adolescentes más humanos y no tan “bichos de preparatoria” como Nance o Jhonathan también.

Por eso, por las bicicletas con luz delantera (tan del universo ET también), los walkie talkies, el misterio irresuelto y la cercanía con nuestra infancia, es que Stranger Things nos atrapa. Y por eso es que sentimos ese vacío enorme al terminar los escasos ocho capítulos de la primera temporada. Y empezamos a buscar material extra, making off, entrevistas a sus protagonistas o lo que sea que mantenga viva la llama del interés hasta la aparición inminente de la temporada dos (que aún no comenzó a filmarse siquiera!!), Stranger Things es de esas series que atrapan y envuelven desde el primer momento. Es de esas series que dejan el suspenso en el aire aún cuando terminamos el capítulo. Stranger Things hace que uno nunca más pueda ver una luz titilante como sólo una luz titilante, y que los bajones de tensión eléctrica sean mucho más que eso. Te cambia la mirada, te vuelve niño por un rato, te sumerge en la fantasía. Por eso vale la pena verla. Y esperar la próxima temporada.