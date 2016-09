Hay cosas a esta altura que dan pena, ni risa, ni llanto. Sólo grotescas. Por ahí está escrito que los amigos del bali le han hecho a Macri cerca de cinco mil piquetes, que se dice pronto, y muchos de ellos fogoneados por el Papa, que se dice más pronto, y sobre todo ahora que van cayendo sus amigos. Y es de suyo que ante esto nadie sabe si reír o llorar. Pensar que la Iglesia tiene una andadura de más de dos mil años y nos viene con esto. El espanto. Un Papa que se mete donde nadie lo ha invitado. Y por si no bastare está en contra de su pueblo, o de una buena parte para no herir susceptibilidades varias. De todas maneras, no está demás señalar aunque sea triste, que cae en pecado, por atentar contra lo que su grey ha votado.

O cree el Papa o la Iglesia que todos los que van a misa han votado a los que una vez al año se asoman al lavatorio. Supongo que no. En una palabra, para estas faenas contra natura es preferible seguir como siempre, dando a luz decenas de escritores, santos, pintores, o grandes hombres formadores de la nación, grandes científicos y hasta varios Nobel; y bajo ningún punto de vista Papas al uso, convertido en el antiPapa que como lo más natural dice “hagan lío” y además le responden los piquetes. Y por si fuera poco el presidente a toda costa, otra vez, a Roma. Pienso que nunca el calefón ha estado tan cerca de la Biblia y mira que llevamos años perseverando en ello, en el cambalache.

Y por poner una fecha desde que a la Argentina le dio por comenzar a suicidarse echando a patadas a Illia que venía a salvarla. Sí, ha leído bien. Y fueron todos. Y me parece, que con esta visión y para redondear la faena, columbro, que echaríamos a patadas a Jesús si le diera por darse un garbeo por estas pampas. Para ello solo se necesita gente de la guardia vieja o de hierro, o por ahí, que no recuerdo bien, y que en una de esas presente domicilio por Roma.

Pero pasando a otra cosa, que es la misma, pues solo cambia el color del calefón. Conozco a una señorita que contra corriente ama -amaba- al bali y salía a la palestra, tarascón en ristre si alguien hablaba en contra, y hasta era capaz de adivinar malos pensamientos hacia su prócer. Siempre he pensado que llegado el caso, casi seguro lo hubiera defendido hasta con su vida, aunque esto no me lo creo del todo, pero es una frase hecha, que viste mucho. Ahora lo ve como traidor por las juntas.

Y por otra parte conozco a varios que están que echan chispas -yo también- por la manera insólita de comportarse los cambiemos que al parecer cambian para fuera de cambiemos y se pasean con el bali como si fuera el hombre del futuro o el chamberlan de la reina y hasta parece están empeñados en que lo sea, olvidando la moral y la moraleja; y en política, ésta, es muy importante porque alimenta los archivos y como diría algún periodista en Argentina nadie los resiste, mientras que de la otra, la moral, que tanto importa, nada queda, pues no hay.

Lo curioso es que esa señora que bramaba a favor del balí está tan enojada como los otros que son muchos y son nosotros, que también braman porque ven a los propios con el bali. Traiciona a los unos y a los otros y aparece como huno. Y sucede que unos más otros menos, esperan la vez para medrar. Se acordará lector cuando por los tiempos medievales y renacentistas, los pobres y los pícaros o los últimos con asiduidad, en las tabernas esperaban la vez, cuchara en ristre, alrededor de la olla sita en medio de la mesa. Y como siempre hay gente perversa, incluso en el Renacimiento, terminaban a las hostias, como por aquí, al esperar la vez y adelantarse aquel o manotazo mediante, hacerles perder la vez. O sea, como hoy, que se traicionan a diestra y siniestra.

Y curiosamente, aquel que espera la vez, por lo regular, no construye ni proyecta una nación; son de vuelo corto, de gallinácea. Y hablando de vuelos cortos o perversos, el bali ahora quiere fundar el Instituto Nacional Domingo Faustino Sarmiento. En realidad no es el bali, pero si sus nuevos amigos, Gioa y compañía: los que el domingo Lanata y los suyos tomaron para el pitorreo y en medio de tanta hilaridad, dicen del nuestro, que es amigo de Tinelli. Desconozco si eso es bueno o malo. Porque lo pasaron así, por encima. Personaje sin importancia. Pues bien el asunto produce escozor, porque el bali y sus amigos -y amigas- son quienes sacaron a Sarmiento a patadas y empujones de la Historia. O sea, nenes de pecho. Falta que ahora digan que hemos sido nosotros. Dan asquito. Durante años, en actos de vandalismo quitaban o bajaban los cuadros de los sitios donde los habían colocado gentes de bien.

Si tuviera poder a estas gentes las declararía personas no gratas y les quitaría el pasaporte, ¿Por qué no? Y el bali como diablos va a hacer sin contradecirse con sus banderas y el famoso doce de octubre pasado cuando le importó tres pitos España y va esto con Sarmiento, porque es Unamuno quien sitúa en Europa un libro raigal que lleva por título Facundo o Civilización y Barbarie. Y los que ahora quieren un Instituto, por jorobar, lo tergiversan cuantas veces se les canta, porque no son ni civilizados ni bárbaros, son perversos, simplemente. El otro día leía un artículo dedicado al día del maestro y aunque usted no lo crea, ni una sola vez nombra a Sarmiento. Me hacía acordar a unos nacionalistas de las Provincias Vascongadas, que no están muy lejos de estos. Escribían que América, la habían descubierto los europeos. Para no nombrar España, claro.