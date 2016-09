EL COLOR DE LOS CRISTALES

El profesor Rojas insistía siempre en aquello de que “nada es verdad o es mentira, depende del color del cristal con que se mira”. Nos pasamos la vida viéndola desde distintos cristales aún sin darnos cuenta y vamos aprendiendo que con los años cambiamos la forma de mirar y hasta la de ver.

Me encuentro con gente todo el tiempo en la calle, a ver, Bolívar city da para eso, que es bueno, o malo, o más o menos, como te guste.

Una persona conocida, con alegría por el eventual encuentro matutino, me saludó jocosamente y nos reímos un buen rato hablando de nada, simplemente compartiendo algunos códigos de viejos conocidos. Poco antes de despedirnos deslizó al pasar que atravesaba un momento muy complicado para su salud. Eso detuvo la despedida y entre la incomodidad y la intención de no ser indiscreto pero tampoco insensible, le pregunté qué le pasaba. Era serio. Pero no se preocupaba, se había ocupado y estaba siguiendo los consejos de su médico. Nos despedimos y me quedé pensando en que la vida es del color del cristal con que la miremos, sin duda.

Esta persona, llena de alegría, vitalidad y buen humor, pasaba un momento feo y en cuanto a preocuparse es muy atinado lo que dicen los chinos: que es como hamacarse, te entretiene pero no te lleva a ninguna parte. No obstante uno sabe que la preocupación existe por uno y por los alrededores, digamos.

A poco andar me encuentro con otro conocido que venía con el ceño fruncido y cara de situación dado que a último momento no había podido cerrar un negocio que le significaba ganarse unos pesos. La verdad, no me alegré por lo que le pasaba, pero no pude evitar pensar que si lo miraba desde el cristal comparativo, esta situación era una estupidez teniendo en cuenta que el otro que estaba feliz de la vida, andaba precisamente con la vida en peligro. La comparación es odiosa, tal vez no corresponda, pero no pude evitar preguntarle cuánto necesitaba ese dinero extra, y bueno no le era “necesario”, usted me entiende, le venía bien, seguro le permitiría darse algún gustito pero no lo precisaba para nada urgente, y no está mal procurar ganarse un peso dignamente. Le pregunté cuánta plata pagaría para que lo curaran de una enfermedad grave, me miró un poco desconcertado como diciendo “yo me perdí un negocio y esta pavota me sale con ésto, ¿es o se hace?”

Lo insté a contestarme y ante su sonrisa obligada, porque el sujeto estaba chinchudo y tenía motivos, no soy tan distraída, me dijo que no sabía, que el dinero que fuera necesario. Sin darle detalles que no venían al caso le conté que poco antes había visto a alguien alegre atravesando un problema grave, y que él estaba malhumorado cuando en realidad la plata es plata, todos la necesitamos –apenas si nos hace falta- pero que esa suma “perdida” no le cambiaba la vida, ni le hacía más o menos bien, o más o menos mal.

Obviamente mi razonamiento no le cayó del todo bien, era lógico y se quedó con ganas de mandarme a algún lugar que si no fuera porque me lee Olga, les diría, (sean imaginativos, que tampoco es tanto). Pasadas unas horas me llamó por teléfono y me contó con evidente alegría que había florecido una planta que hacía tiempo le había regalado mi madre. “Como vos decís, no debe ser casualidad, sino causalidad” me comentó en tono burlón, y me quedé contenta, que la flor es lo de menos y a vida depende del color del cristal con que se mira.

Cada cuál lleva sus problemas como puede y lo agobian de distinto modo, o la persona resiste de forma diferente, me encantó el dibujo que les comparto en esta nota porque siempre hablamos de ver el vaso medio lleno o medio vacío, cuando en realidad técnicamente está siempre lleno. La parte que no tiene agua contiene aire.

Mire lleno los vasos vacíos, sea feliz con pequeñas cosas porque ahí está el secreto. Estírese al sol y respire. No tenemos tiempo para andar rindiéndonos en batallas inexistentes.